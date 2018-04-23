23.04.2018, 11:45

Внимание! С сегодняшнего дня Taxify повышает цены

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rus.delfi.ee
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Taxify'ga takso tellimine
Taxify'ga takso tellimineFoto: Rauno_Volmar

Повысится как плата за начало поездки, так и плата за ожидание.

Руководитель оперативного отдела Taxify Eesti Мартин Ярве сказал, что начиная с 23 апреля меняется базовая цена категории Taxify, плата за начало вырастает на 20 центов и плата за ожидание — на 2 цента. Цена за километр останется прежней.

"Мы постоянно следим за соотношением спроса и предложения и обратной связью клиентов и водителей. В этот раз решение родилось после проведенного на прошлой неделе среди водителей Taxify опроса, где мы попросили водителей оценить важность базовых цен и динамичного компонента цены", — пояснил Ярве. Согласно расчетам, в результате изменения заработок водителей вырастет на 10%.

"Одновременно мы сделали действующую для водителей бонусную систему более гибкой и доступной для более широкого круга, заменив недельные бонусы дневными", — сказал Ярве.

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