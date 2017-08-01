Внимание! Незащищенная WiFi-сеть может разорить на тысячи евро

Сегодня подключиться к WiFI-сети не составляет труда, даже если она и защищена. Однако это чревато опасностью: приватная информация может попасть в чужие руки и обернуться невосполнимыми потерями, предупреждает Tele2.

Директор по клиентскому обслуживанию Tele2 Сирли Селиов дает шесть полезных советов, которые помогут уберечь вашу домашнюю беспроводную сеть от чужих глаз и ушей.

Осведомленность эстонских пользователей в вопросах безопасности сети весьма слабая, считает Селиов. Многие даже не подозревают о скрытой угрозе и не могут предпринять элементарные меры безопасности.

”Если ваша WiFi-сеть никак не защищена, ею могут без спросу пользоваться соседи и даже прохожие. Это излишне нагружает ваш роутер и существенно замедляет скорость интернета. Ну а в худшем случае вы рискуете подцепить какой-нибудь вредоносный вирус и стать жертвой злоумышленников. В незащищенной сети можно легко отслеживать весь информационный обмен: письма по э-почте, документы, пароли и личные данные”, — предупреждает Селиов. Более того, злоумышленники могут добраться до вашего банковского счета, узнать реквизиты кредитной карты и причинить вам ущерб на тысячи евро.

Селиов также напоминает об опасности утраты сугубо личных фото и видео, если они вдруг попадут в чужие руки.

Вот шесть рекомендаций директора по обслуживанию клиентов Tele2, которые помогут защитить и максимально обезопасить вашу домашнюю сеть.

Замените название сети и ее пароль

Один из самых простых способов защиты домашней сети — заменить название сети и пароль роутера. Замена заводских настроек вообще очень важна, поскольку при желании пароли для интерфейсов управления всех типов роутеров кто-то может найти в интернете со всеми неприятными для вас последствиями.

Как произвести замену? Подключитесь с компьютера или смартфона к своей сети на основании пароля, который вы найдете на корпусе роутера или в прилагаемом руководстве пользователя, откройте интерфейс управления и введите туда IP-адрес — он тоже есть в руководстве.

Включите шифрование

При введении пароля вам нужно правильно выбрать алгоритм шифрования данных, которые передаются в вашей беспроводной сети. Возможные варианты: WEP, WPA и WPA2. Самый новый и безопасный из них — WPPA2. Если вариантов больше, лучше выбрать WPA2 AES — это наиболее быстрый и защищенный алгоритм, который поддерживают роутеры, выпущенные в последнее время.

При необходимости обновите программное обеспечение роутера

Безопасность сети можно также повысить, обновив действующее программное обеспечения роутера. Новые программы надежнее защищают от вирусов и прочих злоумышленных действий. Кроме того, обновление в определенной степени повысит скорость интернет-соединения и расширит ваши возможности.

Выключайте роутер, когда надолго покидаете свой дом

Отлучаясь надолго из дома, имеет смысл дать отдых и роутеру. Так вы сможете быть уверены, что во время вашего отсутствия никто не станет пользоваться вашей сетью, а значит, не причинит вреда.

Новые роутеры позволяют скрывать сеть от чужих глаз — и ваша сеть не попадет в список WiFi, который показывается на экране других устройств. На первый взгляд, вроде бы, правильное решение, с точки зрения безопасности, однако уже существуют программы, которые всё тайное делают явным. Иными словами, эта мера, создавая определенные неудобства обычным пользователям, вовсе не является препятствием для злоумышленников. Поэтому, уезжая надолго, роутер лучше выключить.

Отключите удаленный доступ к настройкам

У многих роутеров есть функция дистанционного изменения настроек через интернет. Заводские настройки роутера могут быть изначально сделаны так, чтобы обеспечить управление им также и через интернет. А это потенциальная угроза риска. В целях безопасности настройки удаленного доступа желательно отключить — это можно сделать в разделах ”Remote Access” и ”Remote Help”.

Еще одна преграда для непрошеных гостей

Еще одна мера безопасности — настроить роутер таким образом, чтобы он позволял подключаться к своей WiFi-сети только предварительно настроенным устройствам. Для этого существует уникальный код под названием MAC-адрес. Настройка фильтрации по MAC-адресам — эффективное средство защиты устройств с разрешенным доступом и надежная преграда для всех непрошеных гостей.