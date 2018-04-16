16.04.2018, 09:25

Внимание: использование воздуходувки для весенней уборки в саду может представлять опасность

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rus.delfi.ee
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Ukraina president Eestis külas
Foto on illustratiivneFoto: Andres Putting

Использование весной воздуходувки для уборки листьев поднимает в воздух много пыли, что приводит к его загрязнению, причиняет вред людям и пачкает окружающие дома. По этой причине их вообще нельзя использовать для уборки в сухую и пыльную погоду, передает Pindi.

Руководитель сектора благоустройства Pindi Kinnisvarahaldus Андрус Лимбах сказал, что воздуходувки — инструменты, заслуживающие благодарности, однако применять их стоит все же, в основном, для уборки опавших листьев.

”Вполне понятно, что у приобретшего дорогостоящее устройство квартирного товарищества или фирмы по благоустройству возникает соблазн быстро и удобно собрать с его помощью накопившуюся за зиму гранитную крошку и прочий появившийся из-под снега мусор, однако на самом деле такое применение этого инструмента крайне нежелательно и противопоказано", — сказал Лимбах.

"Разлетающиеся по воздуху мелкие осколки царапают рядом расположенные автомобили, а взметнувшаяся вверх пыль и мусор оседают на окнах и фасадах. Но, что еще более важно, клубы пыли, поднятые вверх потоком воздуха, серьезно раздражает дыхательные пути проходящих мимо людей, что может вызвать расстройство здоровья”, — предупредил Лимбах.

”Воздушные метлы — это достаточно новые инструменты, и многие связанные с ними риски еще сложно оценить, поскольку, по правде говоря, каждый инструмент следует использовать в предназначенный для него сезон”, — добавил он.

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