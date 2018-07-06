06.07.2018, 18:10

Внимание! Härmavili отзывает продукты, содержащие зараженную кукурузу

 (2)
rus.delfi.ee
EST 3
Внимание! Härmavili отзывает продукты, содержащие зараженную кукурузу
Foto: Balbiino

Международное предприятие пищевой промышленности Greenyard отзывает замороженные овощи, произведенные на заводе в Венгрии, по причине возможного заражения бактерией листерия (штамм Listeria monocytogenes).

В связи с этим Härmavili в качестве меры предосторожности отзывает из магазинов содержащие кукурузу замороженные овощные смеси, произведенные Greenyard. Опасность заражения не касается остальной продукции Härmavili.

Отзывается следующая продукция:

  • Panniroog, Härmavili, 400 г
  • Hernes, mais, porgand, Härmavili, 400 г
  • Praadimissegu kartuliga, Härmavili, 400 г
  • Кукуруза, Pinguin, 2,5 кг

Для возврата продукции просим написать по адресу info@härmavili.com. Мы попросили торговых партнеров убрать продукцию из продажи.

В качестве меры предосторожности Greenyard отзывает продукты, которые были изготовлены с 13.08.2016 по 20.06.2018. Предприятие Greenyard временно приостановило производство этой продукции.

Насколько известно, в Эстонии не выявлено случаев заболевания, связанных с потреблением именно этих продуктов. Акционерное общество Balbiino проводит регулярные лабораторные анализы продуктов, тестируя их в числе прочего и на наличие бактерии листерия, но в ходе проверок этого обнаружено не было.

”Отзыв продукции не означает, что она на самом деле заражена, но мы применяем максимальные вспомогательные меры предосторожности, потому что пищевая безопасность имеет для нас первостепенное значение. Мы отзываем эти продукты из продажи и от потребителей, а также просим не употреблять их. Мы приносим клиентам извинения за сложившуюся ситуацию”, — сказала руководитель по продукции Härmavili Хелена Алесма.

При основательной термической обработке бактерия листерия гибнет, но употреблять эти продукты нельзя. Без тщательной термической обработки продукцию нельзя отправлять в компост или выбрасывать.

Ветеринарно-пищевой департамент проинформирован об отзыве.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Один ремонт мешает другому: работы на улице Гонсиори препятствуют строительству Рейди теэ

06.07.2018
Согласно договору, ремонтные работы на строительной трассе Рейди теэ должны начинаться 23 июня, но прежде чем добраться до более масштабных работ, начинают работы по сносу, потому что строительству препятствуют незаконченные ремонтные работы в центре города.
Подробнее



Внимание! Härmavili отзывает продукты, содержащие зараженную кукурузу

06.07.2018
Международное предприятие пищевой промышленности Greenyard отзывает замороженные овощи, произведенные на заводе в Венгрии, по причине возможного заражения бактерией листерия (штамм Listeria monocytogenes).
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Франция - первый полуфиналист чемпионата мира по футболу!

06.07.2018
Первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Франции. В четвертьфинале французская команда победила в Нижнем Новгороде Уругвай - 2:0 (1:0). Текстовую онлайн-трансляция поединка вел портал Delfi.
Подробнее


Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106552007
150,30 €
90,18 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
-15% Meeste käekell Police MATCHCORD PL.14541JSTB/13M
209,- €
177,65 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €

Новая программа для употребляющих фентанил и амфетамин наркоманов: вместо наказания занятия с опорным лицом

06.07.2018
В июне Институт развития здоровья (TAI) и Пыхьяская префектура запустили пилотную программу SÜTIK. Программа позволит лицам, задержанным за употребление наркотиков или хранение малого количества наркотических веществ, вместо наказания принять участие в программе опорных лиц.
Подробнее



Работодатели все чаще стараются оспорить решения Комиссии по трудовым спорам в суде. Что делать работникам?

06.07.2018
Из казусов Комиссии по трудовым спорам в прошлом году 8% дошло до зала суда, где одержавший верх над работодателем работник оказывается уже в гораздо более уязвимом положении. Идти в суд обычно рискованно для тех работников, у которых отсутствует социальная защита, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

А когда-то все было как в сказке. Измены, дележ имущества и унижение: нелицеприятные подробности развода Меэлиса Пая

06.07.2018
Бывший директор Кукольного театра и художественный руководитель культурного центра ”Сальме” Меэлис Пай рассказал изданию Eesti Ekspress о том, как унизительно закончился его брак, в котором до определенного времени все было как в сказке.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Кассы самообслуживания дают несовершеннолетним возможность купить алкоголь

06.07.2018
Расположенные в магазинах кассы самообслуживания в самое многолюдное и загруженное время предлагают несовершеннолетним возможность легче получить алкоголь, поскольку на зону самообслуживания, как правило, приходится только один работник.
Подробнее