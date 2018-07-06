Внимание! Härmavili отзывает продукты, содержащие зараженную кукурузу

Международное предприятие пищевой промышленности Greenyard отзывает замороженные овощи, произведенные на заводе в Венгрии, по причине возможного заражения бактерией листерия (штамм Listeria monocytogenes).
В связи с этим Härmavili в качестве меры предосторожности отзывает из магазинов содержащие кукурузу замороженные овощные смеси, произведенные Greenyard. Опасность заражения не касается остальной продукции Härmavili.
Отзывается следующая продукция:
Panniroog, Härmavili, 400 г
Hernes, mais, porgand, Härmavili, 400 г
Praadimissegu kartuliga, Härmavili, 400 г
Кукуруза, Pinguin, 2,5 кг
Для возврата продукции просим написать по адресу info@härmavili.com. Мы попросили торговых партнеров убрать продукцию из продажи.
В качестве меры предосторожности Greenyard отзывает продукты, которые были изготовлены с 13.08.2016 по 20.06.2018. Предприятие Greenyard временно приостановило производство этой продукции.
Насколько известно, в Эстонии не выявлено случаев заболевания, связанных с потреблением именно этих продуктов. Акционерное общество Balbiino проводит регулярные лабораторные анализы продуктов, тестируя их в числе прочего и на наличие бактерии листерия, но в ходе проверок этого обнаружено не было.
”Отзыв продукции не означает, что она на самом деле заражена, но мы применяем максимальные вспомогательные меры предосторожности, потому что пищевая безопасность имеет для нас первостепенное значение. Мы отзываем эти продукты из продажи и от потребителей, а также просим не употреблять их. Мы приносим клиентам извинения за сложившуюся ситуацию”, — сказала руководитель по продукции Härmavili Хелена Алесма.
При основательной термической обработке бактерия листерия гибнет, но употреблять эти продукты нельзя. Без тщательной термической обработки продукцию нельзя отправлять в компост или выбрасывать.