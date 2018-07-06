Внимание! Härmavili отзывает продукты, содержащие зараженную кукурузу

Международное предприятие пищевой промышленности Greenyard отзывает замороженные овощи, произведенные на заводе в Венгрии, по причине возможного заражения бактерией листерия (штамм Listeria monocytogenes).

В связи с этим Härmavili в качестве меры предосторожности отзывает из магазинов содержащие кукурузу замороженные овощные смеси, произведенные Greenyard. Опасность заражения не касается остальной продукции Härmavili.

Отзывается следующая продукция:

Panniroog, Härmavili, 400 г

Hernes, mais, porgand, Härmavili, 400 г

Praadimissegu kartuliga, Härmavili, 400 г

Кукуруза, Pinguin, 2,5 кг

Для возврата продукции просим написать по адресу info@härmavili.com. Мы попросили торговых партнеров убрать продукцию из продажи.

В качестве меры предосторожности Greenyard отзывает продукты, которые были изготовлены с 13.08.2016 по 20.06.2018. Предприятие Greenyard временно приостановило производство этой продукции.