Внимание! Если вам звонят с этих номеров, ни в коем случае не поднимайте трубку

По данным полиции, жителям Эстонии поступают звонки со странных номеров с целью обмана.

”Дальновидный человек сообщил полиции о подозрительных звонках. Ему звонили с номеров +362 0222 2770 и +420 7739 58403 и предлагали великолепную возможность заработать на бирже”, — написала Пыхьяская префектура на своей странице в Facebook.

Для того, чтобы показать человеку, как можно ”обогатиться”, мошенники попросили пароль от его компьютера.

”Я очень рад, что человек раскусил сладкие речи и сообщил об этой схеме нам. Распространение информации — наилучший способ предупредить деятельность мошенников, — сказал руководитель службы по уголовным преступлениям Пыхьяской префектура Ханнес Келт. — Если кто-то предлагает вам пути быстрого обогащения, то с большой долей вероятности речь идет о мошеннике. И, что самое важное, никому не говори признаков пользователя и паролей от своих аккаунтов и устройств”.