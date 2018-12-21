Внимание! Департамент обнаружил в магазинах Эстонии опасные товары, которые следует немедленно отнести обратно

Из игрушек опасным для детей оказались:

Комплект игрушечных собачек Zabawka, продававшийся в магазине Tuhat Vajalikku Asja (Akela Kaup OÜ).

Игрушка Feliz Music, продававшаяся в магазине Kodutop (Kodutop OÜ).

Игрушки для ванной Foxter Soft Balls и Foxter Bathing Fun, продававшиеся в магазинах Maxima (Maxima Eesti OÜ).

Перечисленные выше игрушки были признаны опасными, поскольку в результате тестирования от них отделились мелкие детали, которые при попадании в дыхательные пути ребенка могут могут привести к удушению.

Также были признаны опасными продававшиеся в магазине Adelli (Adelli Kaubanduse OÜ) детские джемпера Happy House и пинетки для младенцев, от которых также легко отсоединялись маленькие детали (блестки и бусины).

Из-за излишнего содержания фталатов отозван был комплект пластиковых игрушек Frozen, который продавался в магазине Perepood в Килинги-Нымме.

Из-за превышения допустимых норм содержания хрома опасными признан браслет New Vintage by Kriss , который продавался в магазине Suveniir OÜ в Пярну, а также кожаные перчатки GT1174, продававшиеся в Võru Kaubamaja (Võru TÜ); кожаные перчатки Birreti, продававшиеся в магазине N Trend (N-Kaubandus OÜ); кожаные перчатки Yimer, продававшиеся в магазине 4 Seasons (Vikserra OÜ).

Из-за превышения допустимых норм содержания никеля опасным признаны комплект украшений Fashion Jewelry, продававшийся в магазине Kodutop (Kodutop OÜ) в Пярну, и серьги, продававшиеся в магазине Mosaic (Baltman OÜ).

В отношении всех названных выше торговцев было возбуждено административное производство. Сами товары с продажи сняты.