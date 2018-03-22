Внезапный успех книги ”Наша Эстония” от Maxima: тираж распродан, но что делать тем, кто не успел купить?

К 100-летию Эстонской Республики сеть магазинов Maxima выпустила в продажу книгу ”Наша Эстония” на эстонском и русском языках, в также запустила кампанию по выдаче наклеек для книги за покупки. Книга настолько пришлась по душе эстоноземельцам, что даже в редакцию Delfi звонили с вопросом, почему магазин выпустил такой маленький тираж.

Видимо, внутри каждого человека, вне зависимости от от возраста, живет коллекционер, что и показала данная кампания. Люди всерьез занялись сбором наклеек для книги, которую написала писательница Эпп Петроне, менялись ими, общались — словом, подарок Maxima стране к юбилею удался.

В редакцию Delfi даже обратилась читательница с вопросом: книга везде раскуплена, сообщили что должна прийти новая партия, но ее тут же раскупили, так почему Maxima не может просто напечатать еще экземпляров — ведь книга предназначена для детей, но но все успели ее купить. По мнению читательницы, так поступать нехорошо.

Плохие новости для опоздавших

С этим вопросом Delfi и обратился к Maxima. Представитель торговой сети ответил, что книга полностью распродана, и новые экземпляры печататься не будут.

Общий тираж книги на обоих языках вместе с повторным изданием в 33 раза превысил обычный тираж детских книг (1000 экземпляров). Первый тираж составил 26 000 книг, дополнительный — 7000 экземпляров, так что общий тираж книги достиг 33 000.

Коммерческий директор Maxima Eesti Кристина Мустонен сказала, что никто не мог предсказать такого успеха: ”Для нас стало фантастическим откликом то, каким образом наша книга объединила людей и способствовала массовому воодушевлению. Это также придает вдохновения для будущих проектов, благодаря которым мы могли бы таким же образом объединять семьи для совместных занятий”.

Как отмечает Мустонен, собираемые для книги наклейки превратились в некую валюту. ”По всей вероятности, обмен наклейками по курсу один к одному продлится в социальных сетях и после окончания кампании. Были замечены и случаи обмена наклеек на какие-то товары”, — привела примеры общеэстонского феномена коммерческий директор.

По словам Maxima, приняв в расчет тираж и успех продаж, то можно считать, что это самая продаваемая развивающая книга.

Не все еще потеряно?

Что же делать тем, у кого собраны все наклейки, а книги до сих пор нет? Конечно же, поможет интернет. Сейчас в сети можно приобрести как саму книгу, так и наклейки, и даже книгу вместе с наклейками.

На сайте аукционов Osta.ee торги на книгу на эстонском начинаются от 29 евро*, а на заполненную с наклейками — от 37 евро*. Книга на русском языке сейчас стоит дешевле с начальной ставкой в 13 евро*. Во всяком случае, наценка очевидна, ведь в магазинах книга стоила всего 3,99 евро. Кстати, наклейки тоже можно приобрести за несколько десятков центов.(*цены указаны по состоянию на утро 22 марта).

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Кстати, наклейки тоже можно приобрести за несколько десятков центов.

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На портале объявлений о купле-продаже Okidoki за книгу просят дороже, зато не надо участвовать в аукционе — целых 50 евро за издание на эстонском. Экземпляров на русском в продаже нет, зато есть объявления о ее поиске, а также о предложении обмена наклейками.

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Во всяком случае, есть два варианта развития событий: или книга станет культовой и коллекционной, от чего в будущем ее цена вырастет еще больше, или же, когда пройдет изначальный ажиотаж, о ней все забудут и в каком-нибудь секонд-хенде ее можно будет купить за пару евро — но, скорее всего, к этому времени о ней забудете и вы.