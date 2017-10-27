Внезапный рост цен: многие эстонские спа решили заработать на школьных каникулах

Эстонские спа-центры придумали новую возможность заработать, повысив цены на билеты в период школьных каникул.

С неприятным сюрпризом столкнулось в понедельник одна посетительница спа-центра Tervise Paradiis в Пярну. Ей пришлось дополнительно заплатить более пяти евро при покупке билетов для себя и своих двоих детей, пишет Õhtuleht.

Цена билетов в спа-центр для одного взрослого и двух детей по рабочим будням составляет 23,5 евро, а на выходных достигает 30 евро.

Директор по продажам Tallinn Viimsi SPA Тийу-Туули Сулг, объяснила подобную стратегию, которую используют также Atlantis H2O Aquapark и Grand Rose в Курессааре. Все просто — на каникулах растут цены из-за повышенного требования со стороны посетителей.

Другие же спа-центр, например Aqva spa в Раквере, предпочитают не повышать цены.