Внешний долг РФ в 2017 году вырос до 529,1 млрд долларов

Внешний долг РФ в 2017 году увеличился на $14,952 млрд, или на 2,9% — до $529,084 млрд с $514,132 млрд. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

В четвертом квартале 2017 года внешний долг снизился на $7,575 млрд, или на 1,4%, с $536,659 млрд.

Как отмечается в комментарии ЦБ, рост внешней задолженности был обусловлен приобретением иностранными инвесторами суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в российских рублях, а также привлечением долгового финансирования от зарубежных связанных структур российских компаний. Внешняя задолженность банков, напротив, уменьшилась до минимального за последнее десятилетие уровня.

Внешние обязательства органов госуправления выросли в 2017 году на $16,451 млрд, или на 42,0%, до $55,629 млрд.

Задолженность перед нерезидентами по рублевым госбумагам увеличилась за год в долларовом эквиваленте на $13,376 млрд, или на 54,6%, до $38,708 млрд, по валютным еврооблигациям — на $3,220 млрд, или на 27,6%, до $14,882 млрд.

В четвертом квартале 2017 года задолженность госорганов увеличилась на $1,306 млрд, по рублевым госбумагам — на $1,116 млрд, по валютным — на $321 млн.

Внешние долговые обязательства банков за 2017 год уменьшились на $14,877 млрд, или на 12,5% — до $104,518 млрд, в четвертом квартале — на $3,524 млрд.

Задолженность прочих секторов экономики за прошлый год выросла на $10,738 млрд, или на 3,1%, до $353,963 млрд.

В том числе за год долговые обязательства компаний перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования увеличились на $7,698 млрд, или на 5,6%, до $144,134 млрд. Компании увеличили обязательства по долговым ценным бумагам на $2,075 млрд, или на 34,7%, до $8,255 млрд. Задолженность по кредитам увеличилась на $537 млн, или на 0,3%, до $190,515 млрд,

В четвертом квартале задолженность компаний увеличилась на $1,328 млрд.

Внешний долг ЦБ РФ за год увеличился на $2,640 млрд при снижении в четвертом квартале на $6,685 млрд, до $14,974 млрд.