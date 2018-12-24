Вместо "Фотошопа": Создан онлайн-сервис, который мгновенно удаляет задний фон с фотографии

Альтернативой может стать новый онлайн-сервис под названием Remove.bg, единственное предназначение которого заключается именно в удалении заднего фона с фотографий, пишет The Verge.

В основе сервиса лежит алгоритм с элементами искусственного интеллекта, который способен довольно точно отделять объекты, расположенные на переднем плане снимка, от заднего фона. Чтобы воспользоваться Remove.bg, достаточно зайти на сайт и загрузить нужную фотографию — отредактированное изображение в формате .png будет создано всего через несколько секунд.

Сервис Remove.bg не является принципиально новым, как и лежащий в его основе алгоритм, но он представляет собой простой и удобный инструмент. Судя по примерам его работы, сервис хорошо справляется со снимками, сделанными при достаточном освещении, но допускает шероховатости при обработке темных фотографий или фотографий, где цвет фона близок к цвету границ основного объекта.

Напомним, что около года назад разработчики Photoshop анонсировали функцию Select Subject, которая также позволяет автоматически отделить объект на фотографии от фона. Но преимуществом Remove.bg остается бесплатность сервиса.