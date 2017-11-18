Влияние на объем страховых выплат Salva Kindlustus в октябре оказали ДТП

Согласно статистике Salva Kindlustus, в октябре клиенты страховой компании терпели наибольший ущерб в связи с наездами на диких животных, случаями выезда с дорожного полотна и столкновениями автомобилей.

Компания выплатила клиентам возмещений на сумму около 947 000 евро, причем 564 000 евро составило возмещение ущерба в связи с дорожно-транспортными происшествиями, а также возмещения каско.

Наступление темного времени года и ухудшение дорожных условий способствовало увеличению доли страховых возмещений в связи с дорожно-транспортными происшествиями и страхованием каско, сообщила руководитель отдела страхования автомобилей Salva Kindlustus Пилле Плеэс.

”Как и в предыдущие месяцы, в октябре большинство возмещений по каско были выплачены в связи с наездами на диких животных. В общей сложности только в октябре было зарегистрировано 15 случаев столкновения автомобиля с косулями, лосями, кабанами, енотовидными собаками и лисами. В среднем размер возмещения ущерба составлял 3000 евро, — сказала Плеэс. — Темное время года и переменчивая погода также способствовали росту происшествий, когда автомобили выезжали за пределы дорожного полотна или сталкивались с другими автомобилями. Самая крупная сумма возмещения составила 26 000 евро — возмещение было выплачено в связи с выездом автомобиля за пределы дорожного полотна, когда его водитель потерял управление из-за гололеда”.

В октябре компания Salva Kindlustus выплатила клиентам возмещений по дорожному страхованию на сумму 352 000 евро и возмещений по каско на 212 000 евро.

”Клиенты Salva Kindlustus все чаще покупают в рамках страхования каско суточное возмещение за прерывание эксплуатации, позволяющее получать суточные за дни, когда автомобиль находится в ремонте. Поскольку в сложных случаях на ремонт автомобиля может уйти не один день, а мастерские не всегда могут предложить клиенту на время ремонта другой автомобиль либо предложенный автомобиль не соответствует требованиям, помогут суточные, которыми клиент Salva Kindlustus может воспользоваться по собственному усмотрению. Исходя из конкретных потребностей, клиент может воспользоваться суточным возмещением для аренды автомобиля, поездок на такси, оплаты проезда в общественном транспорте и не только”, — добавила Плеэс.

Что касается других видов страхования, то в октябре Salva Kindlustus возместила имущественного ущерба на сумму 243 000 евро и ущерба в связи со страхованием путешествий на сумму 99 000 евро.