Власти США одобрили проект всемирного спутникового интернета SpaceX

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила заявку аэрокосмической компании SpaceX на запуск нескольких тысяч небольших спутников, предназначенных для обеспечения доступа к интернету в Соединенных Штатах и по всему миру. Сообщение об этом было опубликовано на сайте FCC.

Согласно представленным материалам, SpaceX получила разрешение FCC на запуск 4425 низкоорбитальных космических аппаратов. При этом до 29 марта 2024 года компания должна запустить не менее половины из этих аппаратов, а оставшиеся спутники должны быть выведены на орбиту к 29 марта 2027 года.

Как отметили в FCC, Комиссия впервые выдала разрешение на создание подобной спутниковой группировки, но за последний год компании OneWeb, Space Norway и Telesat получили разрешения доступ к рынку США для предоставления услуг широкополосной связи с использованием спутников.

Напомним, первые сообщения о планах SpaceX, основанной предпринимателем Илоном Маском, реализовать проект по обеспечению доступа в интернет по всему миру через сеть из cотен небольших спутников появились еще в 2014 году. В конце 2016 года Маск обнародовал некоторые детали амбициозного проекта, получившего название Starlink. Как следует из описания группировка будет включать 4425 спутников, которые будут находиться на орбитах высотой от 1150 до 1325 километров, а еще 7518 аппаратов планируется вывести на орбиту высотой от 335 до 346 километров. Таким образом, всего в рамках этого проекта SpaceX намерена запустить почти 12 тысяч небольших спутников. Однако, судя по материалам FCC, пока компания получила разрешение на запуск только первой группировки аппаратов.

Также стоит напомнить, что 22 февраля SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 и вывела на орбиту два первых спутника системы Starlink. При помощи спутников Microsat-2a и Microsat-2b SpaceX намерена испытать новую фазированную антенную решетку с технологией формирования направленного луча, а также оборудование межспутниковой связи.