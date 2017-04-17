Власти Петербурга предложили ввести бесплатные визы для туристов

Санкт-Петербург предлагает ввести бесплатные электронные визы для некоторых категорий иностранцев, посещающих город, говорится в письме, направленном губернатором Петербурга Георгием Полтавченко председателю Совета федерации Валентине Матвиенко.

Визовый режим предлагается в первую очередь упростить для туристов, приезжающих на спортивные мероприятия, конгрессы и выставки, передает meduza.io со ссылкой на "Коммерсант".

Как сообщил глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев, власти города рассчитывают, что новые правила получения российских виз удастся ввести к чемпионату мира по футболу, который Россия должна принять в 2018 году.

Георгий Полтавченко уже отправлял обращение об упрощении визового режима президенту 26 декабря 2016 года. По информации главы комитета по развитию туризма Петербурга Андрея Мушкарева, оно сейчас прорабатывается федеральными ведомствами.

Первым российским регионом, где планируется ввести систему электронных виз для иностранцев, должно стать Приморье. В марте 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий упрощенный визовый режим для посещения свободного порта Владивосток.

Предполагается, что иностранцы, приезжающие в Приморье, смогут заранее бесплатно оформить электронные визы, действующие до восьми дней. Список стран, граждане которых смогут посещать РФ по бесплатным электронным визам, должно утвердить правительство.

В Санкт-Петербурге с 2009 года действует безвизовый режим на 72 часа для иностранных туристов, прибывших в Санкт-Петербург на речных или морских круизных судах. Власти города, как сообщалось, предлагали распространить такой режим и на других туристов, в том числе прибывающих в Петербург на авиатранспорте.