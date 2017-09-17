Власти ДНР запретили ввоз украинского сала

Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) запретили ввоз с территории Украины продовольствия, изготовленного из свинины. Об этом сообщается на сайте министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР, передает Gazeta.ru.

«Запрещен ввоз мяса свинины и готовой продукции из мяса свинины (сала, колбасных изделий, мясных консервов и т.д.) со всей территории Украины, в том числе и в ручной клади для собственных нужд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Украины.

Ранее сообщалось, что экспорт сала с Украины уменьшился на 98% в 2016 году.