27.10.2018, 10:25

Владелец Weekend Festival: я узнал о долгах только пару недель назад

 (5)
rus.delfi.ee
EST 3
Weekend Festival Baltic 2018
Weekend Festival Baltic 2018Foto: Karli Saul/SCANPIX, Karli Saul

Сручредитель проходящего в Финляндии и Эстонии Weekend Festival и единственный владелец организующего мероприятие в Эстонии предприятия Джон Пол Рваймаму Ругемалира (John Paul Rweyemamu Rugemalira) заверяет, что узнал о неоплаченных счетах и налоговой задолженности только пару недель назад.

Единственный владелец Weekend Festival Baltic OÜ Ругемалира подтвердил Ärileht, что о причине возникновения задолженности он пока ничего не может сказать, потому что проверкой счетов и финансовых дел только занимаются.

Относительно прекращения трудовых отношений с Хенри Линдалом, который четыре года организовывал Weekend Festival в Эстонии, Ругемалира признал, что у мужчины, которого раньше звали Хенри Лааснер, был с ними срочный трудовой договор и для организации новых фестивалей сейчас нанимают новую команду.

Несмотря на то, что у предприятия по состоянию на сегодняшний день налоговая задолженность в 163 254 евро и задолженность по процентам в 4376 евро, планируют фестиваль будущего года и время, место и исполнителей фестиваля обнародуют, как в предыдущие годы, зимой.

Äripäev писала в начале этой недели, что фирма-организатор Weekend Festival не оплатила счета и уволила работников таллиннского офиса, вдобавок у предприятия на прошлой неделе образовалась налоговая задолженность перед государством на 167 000 евро.

Согласно экономическому отчету Weekend Festival Baltic, доход от продаж предприятия в прошлом году вырос на 21,3% до 4,3 млн евро и чистая прибыль составляла 447 821 евро. В позапрошлом году предприятие было в убытке почти на полмиллиона евро.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Испорченный отпуск? В Таллиннском аэропорту около 150 человек несколько часов ждали своего рейса в Египет

27.10.2018
По состоянию на поздний вечер пятницы рейс, который должен был стартовать из Таллиннского аэропорта в Хургаду, был отложен на несколько часов и направлявшиеся на рейс люди, как утверждается, не имели точной информации. Рейс, который должен был стартовать в 17:25, наконец улетел только в полночь.
Подробнее




”Просто мистика”. Женщина по неизвестной причине завещала КаПо две квартиры, в одной из которых ее позже жестоко убили

26.10.2018
КаПо не намерена добровольно отказываться от двух квартир, которые по неизвестной причине завещала им убитая в августе прошлого года женщина, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

-35% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
113,75 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
132,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Police APOLLO PL.14438JPOB/13
99,- €
69,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082003
162,- €
97,20 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €

Владелец Weekend Festival: я узнал о долгах только пару недель назад

27.10.2018
Сручредитель проходящего в Финляндии и Эстонии Weekend Festival и единственный владелец организующего мероприятие в Эстонии предприятия Джон Пол Рваймаму Ругемалира (John Paul Rweyemamu Rugemalira) заверяет, что узнал о неоплаченных счетах и налоговой задолженности только пару недель назад.
Подробнее

Охотник отправился на разборки с браконьерами и был убит: оба подозреваемых умерли

26.10.2018
В конце сентября прошлого года член союза охотников Арнольд Лоос отправился в лес проверять сообщение о браконьерах и оказался убитым. Местные охотники сообщили полиции, что в деле могла быть замешана семья (отец и три сына), которую давно подозревали в браконьерстве, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


ФОТО и ВИДЕО: "Спартак" проиграл "Йокериту" в овертайме

26.10.2018
В регулярном чемпионате КХЛ финский "Йокерит" победил в овертайме московский "Спартак" - 4:3 (1:3, 2:0, 0:0, 1:0). За ходом матча в ледовом холле "Тондираба" наблюдали 5800 зрителей. Увлекательный поединок держал публику в напряжении от первой до последней минуты.
Подробнее

ВИДЕО: Газовые котлы, установленные во времена строительного бума, представляют опасность

26.10.2018
По словам члена правления Katlaabi OÜ Айвара Кальюра, более 12 лет занимающегося установкой и обслуживанием газовых котлов, сейчас начинается период массовой замены и ремонта котлов, потому что срок эксплуатации оборудования, установленного во времена прошлого строительного бума, подходит к концу, и они представляют собой опасность.
Подробнее

Подвыпивший финн полез выяснять отношения с тренером "Спартака"

26.10.2018
Поединок регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" - "Спартак", состоявшийся в ледовом холле "Тондираба", был омрачен одним инцидентом. В концовке матча подвыпивший финский болельщик из сектора А4 полез выяснять отношения на скамейку российского клуба с одним из тренеров "Спартака" Игорем Улановым.
Подробнее