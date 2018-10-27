27.10.2018, 10:25

Владелец Weekend Festival: я узнал о долгах только пару недель назад

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rus.delfi.ee
EST 6
Weekend Festival Baltic 2018
Weekend Festival Baltic 2018Foto: Karli Saul/SCANPIX, Karli Saul

Сручредитель проходящего в Финляндии и Эстонии Weekend Festival и единственный владелец организующего мероприятие в Эстонии предприятия Джон Пол Рваймаму Ругемалира (John Paul Rweyemamu Rugemalira) заверяет, что узнал о неоплаченных счетах и налоговой задолженности только пару недель назад.

Единственный владелец Weekend Festival Baltic OÜ Ругемалира подтвердил Ärileht, что о причине возникновения задолженности он пока ничего не может сказать, потому что проверкой счетов и финансовых дел только занимаются.

Относительно прекращения трудовых отношений с Хенри Линдалом, который четыре года организовывал Weekend Festival в Эстонии, Ругемалира признал, что у мужчины, которого раньше звали Хенри Лааснер, был с ними срочный трудовой договор и для организации новых фестивалей сейчас нанимают новую команду.

Несмотря на то, что у предприятия по состоянию на сегодняшний день налоговая задолженность в 163 254 евро и задолженность по процентам в 4376 евро, планируют фестиваль будущего года и время, место и исполнителей фестиваля обнародуют, как в предыдущие годы, зимой.

Äripäev писала в начале этой недели, что фирма-организатор Weekend Festival не оплатила счета и уволила работников таллиннского офиса, вдобавок у предприятия на прошлой неделе образовалась налоговая задолженность перед государством на 167 000 евро.

Согласно экономическому отчету Weekend Festival Baltic, доход от продаж предприятия в прошлом году вырос на 21,3% до 4,3 млн евро и чистая прибыль составляла 447 821 евро. В позапрошлом году предприятие было в убытке почти на полмиллиона евро.

Tallinn Hockey weekend
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