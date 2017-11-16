Владелец сети магазинов: большинство торговцев нещадно обманывают клиентов

Владелец сети магазинов Alko1000 Эйнар Виснапуу говорит, что на самом деле не видит причин для сильного роста цен на продукты, поэтому все кроется скорее всего в банальном желании больших сетей заработать прибыль, пишет Maaleht.

”Это мистический вопрос, ответа на который никто не знает. Я не знаю, почему продукты должны дорожать. Думаю, что на самом деле это вопрос к большим сетям. Прибыль ведь хотят заработать все”, — сказал он.

Говоря о том, что позволяет его магазинам держать достаточно низкий уровень цен, Виснапуу отвечает, что разумная маржа и товары собственной поставки. ”Я не могу сказать, что в мире цены на продукты выросли. Скорее, они снижаются. При этом мы не привозим плохой товар или с истекающим сроком годности”.

Также Виснапуу отмечает, что магазины весьма умело жонглируют скидками и ”обычными ценами”. ”Большая часть торговцев нещадно обманывают своих клиентов”, — говорит он.