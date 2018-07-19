Владелец ресторана Privat подал в суд на Таллинн из-за ремонта улицы Пярнамяэ

Оба суда пришли к выводу, что дорожное строительство может в какой-то мере подорвать права заявителя, но утверждения, что это приведет к серьезным последствиям, например, прекращению экономической деятельности и сокращению работников, не нашли подтверждения.

На решение Таллиннского окружного суда 17 июля была подана кассация в Госсуд. К сегодняшнему дню высший судебный орган Эстонии не занял по ней позицию.