19.07.2018, 09:41

Владелец ресторана Privat подал в суд на Таллинн из-за ремонта улицы Пярнамяэ

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rus.delfi.ee
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Pärnu maantee remont Tallinnas. Liivalaia ristmik
Pilt on illustratiivne Foto: Priit Simson

Фирма Restoran Privat, которой принадлежат расположенные на границе Ласнамяэ и Пирита одноименные кафе-ресторан и хостель, подала в суд на Таллинн из-за масштабного ремонта перекрестка Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ.

В своей жалобе представитель фирмы потребовал аннулировать выданное строителям Таллиннским транспортным департаментом разрешение на временное закрытие упомянутого перекрестка, пишет rus.err.ee.

По оценке истца, закрытие дороги затруднило доступ посетителей к заведению, что негативно сказывается на экономических показателях предприятия.

Однако Таллиннский административный суд вернул жалобу заявителю, посчитав ее бесперспективной. В начале июля с доводами суда первой инстанции согласился и Таллиннский окружной суд, отклонивший апелляцию предприятия.

Оба суда пришли к выводу, что дорожное строительство может в какой-то мере подорвать права заявителя, но утверждения, что это приведет к серьезным последствиям, например, прекращению экономической деятельности и сокращению работников, не нашли подтверждения.

На решение Таллиннского окружного суда 17 июля была подана кассация в Госсуд. К сегодняшнему дню высший судебный орган Эстонии не занял по ней позицию.

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