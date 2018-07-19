Владелец ресторана Privat подал в суд на Таллинн из-за ремонта улицы Пярнамяэ

Фирма Restoran Privat, которой принадлежат расположенные на границе Ласнамяэ и Пирита одноименные кафе-ресторан и хостель, подала в суд на Таллинн из-за масштабного ремонта перекрестка Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ.
В своей жалобе представитель фирмы потребовал аннулировать выданное строителям Таллиннским транспортным департаментом разрешение на временное закрытие упомянутого перекрестка, пишет rus.err.ee.
По оценке истца, закрытие дороги затруднило доступ посетителей к заведению, что негативно сказывается на экономических показателях предприятия.
Однако Таллиннский административный суд вернул жалобу заявителю, посчитав ее бесперспективной. В начале июля с доводами суда первой инстанции согласился и Таллиннский окружной суд, отклонивший апелляцию предприятия.