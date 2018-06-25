Владелец Раквереского мясокомбината сократит в Финляндии более 200 человек

Владелец Раквереского мясокомбината концерн HKScan, производящий мясную продукцию, планирует повысить эффективность своих промышленных процессов в Финляндии.
В этой связи компания намеревается провести переговоры по сокращению персонала, которые затронут работников, занятых на производстве и в логистике на заводах, расположенных в Вантаа, Форсса, Миккели, Паймио и Оутокумпу, пишет yle.
Переговоры по сокращению будут проходить локально.
Согласно предварительной оценке руководства, потеря рабочего места угрожает 211 работникам.
"Наша цель — это увеличить гибкость и эффективность производства, с помощью этого мы стремимся добиться повышения конкурентоспособности и рентабельности", — заявил Сами Сивуранта, директор производства.
Всего в Финляндии концерн трудоустраивает порядка 3000 человек. В прошлом году компания также проводила сокращения, в результате чего рабочее место потеряли 160 человек.