Владелец Раквереского мясокомбината сократит в Финляндии более 200 человек

Владелец Раквереского мясокомбината концерн HKScan, производящий мясную продукцию, планирует повысить эффективность своих промышленных процессов в Финляндии.

В этой связи компания намеревается провести переговоры по сокращению персонала, которые затронут работников, занятых на производстве и в логистике на заводах, расположенных в Вантаа, Форсса, Миккели, Паймио и Оутокумпу, пишет yle.

Переговоры по сокращению будут проходить локально.

Согласно предварительной оценке руководства, потеря рабочего места угрожает 211 работникам.

"Наша цель — это увеличить гибкость и эффективность производства, с помощью этого мы стремимся добиться повышения конкурентоспособности и рентабельности", — заявил Сами Сивуранта, директор производства.

Всего в Финляндии концерн трудоустраивает порядка 3000 человек. В прошлом году компания также проводила сокращения, в результате чего рабочее место потеряли 160 человек.