Владелец Раквереского мясокомбината сокращает работников, в том числе в Эстонии

Владелец мясного комбината Rakvere финская фирма HKScan сообщила о сокращении рабочих мест во всем концерне, которое касается и Эстонии.
Всего количество работников в связи с реорганизацией сократится на 160, из них 60 — в Финляндии. Сколько мест будет сокращено в Эстонии, пока неизвестно.
Из 160 человек 106 будут сокращены, а 54 лишатся работы естественным путем вследствие окончания срока договора.
Сокращения коснутся, прежде всего, руководства и руководителей среднего звена, а также специалистов.
HKScan планирует завершить реорганизацию к 1 июня.
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