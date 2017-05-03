03.05.2017, 11:21

Владелец Раквереского мясокомбината сокращает работников, в том числе в Эстонии

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rus.delfi.ee
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Kanalihatoodete tootmine
Kanalihatoodete tootmine HKScani tehases.Foto: Raivo Tasso

Владелец мясного комбината Rakvere финская фирма HKScan сообщила о сокращении рабочих мест во всем концерне, которое касается и Эстонии.

Всего количество работников в связи с реорганизацией сократится на 160, из них 60 — в Финляндии. Сколько мест будет сокращено в Эстонии, пока неизвестно.

Из 160 человек 106 будут сокращены, а 54 лишатся работы естественным путем вследствие окончания срока договора.

Сокращения коснутся, прежде всего, руководства и руководителей среднего звена, а также специалистов.

HKScan планирует завершить реорганизацию к 1 июня.

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