08.02.2017, 15:52

Владелец Раквереского мясокомбината планирует сократить до 150 ведущих работников

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rus.delfi.ee
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HKScani tegevjuht Jari Latvanen koondab juhtivtöötajaid.
HKScani tegevjuht Jari Latvanen koondab juhtivtöötajaid.Foto: Tiit Blaat

Финское предприятие HKScan, которое является владельцем Раквереского мясного комбината, сообщило о начале масштабного процесса реорганизации концерна.

В результате изменений без работы могут остаться до 150 ведущих работников всех подразделений и головной конторы. Это означает, что под удар попадают и эстонские работники.

По оценке руководства, реорганизация позволит повысить производительность, конкурентоспособность и увеличить рост прибыли. Руководить процессом будет новый исполнительный директор Яари Латванен.

Изменения планируется провести уже в первом полугодии. Кроме Финляндии и Эстонии, HKScan действует в Дании и Швеции. Общее количество наемных работников составляет 7000 человек, из них 1700 в странах Балтии, преимущественно, в Эстонии.

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