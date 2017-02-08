Владелец Раквереского мясокомбината планирует сократить до 150 ведущих работников

Финское предприятие HKScan, которое является владельцем Раквереского мясного комбината, сообщило о начале масштабного процесса реорганизации концерна.

В результате изменений без работы могут остаться до 150 ведущих работников всех подразделений и головной конторы. Это означает, что под удар попадают и эстонские работники.

По оценке руководства, реорганизация позволит повысить производительность, конкурентоспособность и увеличить рост прибыли. Руководить процессом будет новый исполнительный директор Яари Латванен.

Изменения планируется провести уже в первом полугодии. Кроме Финляндии и Эстонии, HKScan действует в Дании и Швеции. Общее количество наемных работников составляет 7000 человек, из них 1700 в странах Балтии, преимущественно, в Эстонии.