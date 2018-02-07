Владелец Раквереского мясокомбината HKScan терпит убытки

Компания HKScan, владеющая Раквереским мясокомбинатом и Talleg, получила в прошлом году убыток размером 40 миллионов евро. Выручка составила 1,8 миллиардов евро, сообщают "Деловые Ведомости".

"Результаты четвертого квартала и всего года были очевидным разочарованием", — передает биржевое сообщение слова главы HKScan Яри Латванена.

Мясокомбинат Раума обошелся фирме в 118 миллионов евро. Плюс на убытки повлияла программа экономии: сокращены были 160 человек, что дало однократных расходов размером 22,6 миллиона евро. 5,8 миллионов пришлось на выплаты по сокращению, а 14,3 миллиона — на снижение стоимости активов.