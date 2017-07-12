Владелец негодует: на его маковое поле постоянно приезжают любители пофотографироваться

Примерно год назад в Maaleht появилась статья о том, как люди безнаказанно собирали урожай с гороховых полей хуторян. Эта статья напомнила владельцу маковых полей о постоянном притоке машин на дороге в его поле.

Владелец хутора отправил в Maaleht жалобное письмо, где рассказывает, что на его хуторе произошел аналогичный случай, но с маками и васильками. По сути это рапсовое поле, но когда красивые желтые рапсовые цветки перестают цвести их скромные зеленые стручки становятся весьма незаметными.

Так случилось, что среди рапса затесались красные маки и синие васильки, которые поражают своей красотой и притягивают взоры проезжающих мимо машин. Прохожие останавливаются, чтобы сорвать цветы и сделать кадры. Затем ставят красочные фотографии в социальные сети, чтобы поделиться с друзьями. Фотографы постоянно приглашают туда на фотосессии.

Lugeja foto

Владелец хутора, естественно, негодует. По его словам, на их спокойный хутор, находящийся на поле между дорогами, внезапно стали стекаться толпы людей. На их маленькой дороге между полями в лучшие дни стоит по 10-20 машин.