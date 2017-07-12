Владелец негодует: маковое поле стало достоянием общественности

Примерно год назад в Maaleht появилась статья о том, как люди безнаказанно собирали урожай с гороховых полей хуторян. Эта статья напомнила владельцу маковых полей о постоянном притоке машин на дороге в поле.

Владелец хутора отправил в Maaleht жалобное письмо, где рассказывает, что на его хуторе произошел аналогичный случай, но с маками и васильками. По сути это рапсовое поле, но когда красивые желтые рапсовые цветки перестают цвести их скромные зеленые стручки становятся весьма незаметными.

Так случилось, что среди рапса затесались красные маки и синие васильки, которые поражают своей красотой и притягивают взоры проезжающих мимо машин. Прохожие останавливаются, чтобы сорвать цветы и сделать кадры. Затем ставят красочные фотографии в социальные сети, чтобы поделиться с друзьями.

Владелец хутора негодует. По его словам, на их спокойный хутор, находящийся на поле между дорогами, внезапно стали стекаться толпы людей. На их маленькой дороге между полями в лучшие дни стояли 10-20 машин.