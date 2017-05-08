Владелец McDonald's в Балтии приобрел бизнес-центр в Румынии

Компания Hili Properties, дочернее предприятие, принадлежащее мальтийскому управляющему McDonald's – Premier Restaurants в Эстонии, Литве, Латвии и Румынии, завершила сделку по приобретению крупного делового центра в Бухаресте, столице Румынии, вложив в проект более 30 миллионов евро.

Напомним, что Hili Properties уже приобрело недвижимость в Балтийском регионе. В 2015 году компания купила комплексы розничной торговли в Латвии.

Девятиэтажный ART бизнес-центр, расположенный в престижном районе Нордулуй в Бухаресте, предлагает помещения для аренды площадью 18 600 квадратных метров. Общая площадь здания составляет 3 400 квадратных метров.

Hili Properties и Premier Restaurants в Эстонии, Литве, Латвии и Румынии являются частью Hili Ventures – группы из разноотраслевых компаний, головной офис которой находится на Мальте.