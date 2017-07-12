Владелец итальянского кафе: Россия должна быть экономическим партнером Эстонии, а не врагом

Иностранцам легко начать бизнес в Эстонии, потому что времени и денег уходит меньше, говорит предприниматель.

В Таллинне на Пярнуском шоссе, 46, напротив кинотеатра Kosmos, в желтом деревянном доме работает итальянское кафе Cremeria, владельцами которого являются итальянцы Джузеппе Басси и Даниэле фон Перез, пишет Eesti Päevaleht.

Басси вспоминает, что в Таллинне они начали бизнес в 2013 году на рождественском рынке на Ратушной площади, где предлагали ветчину, сыр, салями, печенье и вино прямо из Италии. После этого и нашли помещения в доме на Пярнуском шоссе и в следующем году открыли Cremeria.

"Открыть кафе было нетрудно, бюрократии особо не было, общение с чиновниками было несложным", — рассказывает Басси. Как бывший работник банка он знает, что на родине при открытии предприятия ее было бы значительно больше. "В Италии нужно намного больше времени и денег, чтобы открыть свой бизнес", — добавляет он.

Когда Басси приехал в Эстонию с целью открыть предприятие, он сразу сделал себе карточку вида на жительство, с которой можно ставить дигитальные подписи и совершать все остальные действия, что и с обычным эстонским удостоверением личности. По словам Басси, в их фирме ведет дела эстонский бухгалтер, потому что они сами не владеют эстонским языком и знают местные законы слишком мало. "Я знаю, что я мог бы и сам подавать отчеты за экономический год, это делают здесь некоторые мои знакомые итальянцы", — признает он.

В председательстве Эстонии в Евросоюзе Басси видит хорошую возможность, чтобы показать Италии и остальной Европе, как эстонское э-государство упрощает жизнь людей и фирм.

Влияние санкций чувствуется

По мнению Басси, сейчас самой большой проблемой для экономики Эстонии является отношение к России. Из своего опыта он может сказать, что в Таллинне уменьшилось количество российских туристов и увеличилось количество западноевропейцев, но Басси не уверен, столько же ли их пришло взамен и компенсируют ли они денежную сумму, которую российские туристы принесли бы в Эстонию.

За этой ситуацией, по его оценке, стоят санкции, которые Евросоюз ввел против России. "Россия — крупнейший сосед Эстонии, их следовало бы видеть как партнеров, а не как врагов", — считает имеющий экономическое образование Басси.

Эмбарго, по его мнению, вредно для всей Европы: большие корпорации справляются, а малые производители страдают от экономического запрета. Например, многие производители продуктов питания пошли на российский рынок, а после санкций у них нет места, которое его заменило бы. "США тоже не самый большой экономический партнер Европы, политически да, но люди не едят политику", — отмечает Басси.

В качестве второго проблемного места в экономике Эстонии Басси видит быстрое повышение акцизов, особенно в случае алкоголя, что выражается в перемещении так называемых алкотуристов в Латвию. "Это большая потеря для эстонского туристического сектора, потому что те, кто ездил сюда покупать алкоголь, тратили деньги и в ресторанах, отелях и на сувениры", — подчеркивает Басси.

По мнению Басси, акциз сейчас слишком агрессивно повысили, и он не уверен, что он компенсирует не полученные от туристов деньги. Повышение акциза не является безусловно неправильным, но оно должно было бы быть лучше уравновешено. "За два года превратиться из страны с самой низкой ценой на алкоголь в страну с самой высокой ценой в этом регионе безрассудно", — полагает он.

По оценке бывшего банкира, было бы разумнее повышать акциз в течение более длительного периода, например, на протяжении десяти лет. Это создало бы Эстонии возможность предложить туристам другие альтернативы, помимо дешевого алкоголя. "Из-за хорошей погоды сюда никто не приезжает, за десять лет Эстония была бы способна предложить альтернативы туристам, а повышая акцизы за два года, государство уничтожает бизнес ресторанов и производителей алкоголя", — поясняет Басси, как конкретно это касается его бизнеса.