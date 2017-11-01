Владелец "Бабкиных семечек" и "Кириешек" стал долларовым миллиардером

Владелец российской компании "КДВ групп" (производит снэки под брендами "Кириешки", "3 корочки", "Бабкины семечки" и "Чипсоны") Денис Штенгелов стал долларовым миллиардером по версии Bloomberg, передает "Секрет фирмы".

"КДВ групп" была основана в 1997 году. Сейчас 11 фабрик компании производят 350 наименований продукции под десятками брендов. Самые известные — "Кириешки", "3 корочки", "Чипсоны", "Бабкины семечки" и "Яшкино".

По оценке Euromonitor International, "КДВ групп" — входит в топ-3 российских продавцов снэков. Выручка компании в 2016 году — 95 млрд рублей (1,4 млрд евро). С начала кризиса продажи выросли в два раза.