Владелец Arsenal отрицает, что знал о продаже недвижимости заранее

Специальный аудит деятельности Riigi Kinnisvara AS (RKAS) выявил, что приобретшему центр Arsenal предприятию Ааду Оя стало известно о выставлении недвижимости на продажу на несколько месяцев раньше. Сам Оя это отрицает.

Аудит выявил, что при назначении изначальной цены на Arsenal был использован старый оценочный акт, срок для подачи предложений составил лишь три недели, а представитель покупателя быль проинформирован лучше других. Тем не менее, аудит не выявил конфликтов интересов, коррупционных действий или нарушения закона при продаже недвижимости.

Согласно аудиту, Оя уже в декабре 2011 года узнал о том, что недвижимость по адресу Эрика, 4 будет выставлена на продажу в 2012 году. Остальные же стороны узнали о продаже недвижимости лишь после объявления торгов 15 мая 2012 года, то есть почти полгода спустя.

Ааду Оя отрицает, что ему сообщили информацию о продаже заранее. По его словам, недвижимость по адресу Эрика, 4 на тот момент давно находилась в портфеле продаж RKAS, поэтому ее выставка на продажу ни для кого не могла стать сюрпризом.

"Учитывая, что недвижимость была загрязнена, для ликвидации загрязнения не были произведены адекватные экспертизы, состояние старых зданий было плохое и так далее, то учитывая все обстоятельства и ситуацию на рынке, нельзя утверждать, что цена недвижимости была дешевой”, — прокомментировал Оя цену, уплаченную им за объект — 1,5 миллиона евро.

Ранее государство отказалось продавать Arsenal на пике бума и потеряло более 3,5 млн евро, когда в 2007 году предприятие Infortar хотело приобрести здание за 84 млн крон, то есть на более чем 30 млн больше начальной цены. В итоге инвестиционный банкир и девелопер недвижимости Ааду Оя в 2012 году приобрел у RKAS эту недвижимость.