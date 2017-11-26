Владелец алкогольного магазина: повышение акциза обречет бизнес портовых магазинов на прозябание

Руководитель алкогольного магазина AlcoStock Мадис Ээнсаар сказал, что из-за повышения акциза на алкоголь оборот расположенного в порту магазина упал по сравнению с прошлогодним на 40% и падение, по-видимому, продолжится.

"Продолжающееся повышение акциза обречет бизнес расположенных в порту магазинов, да, скорее, на прозябание , — сказал Ээнсаар. — Обороты в нашем портовом магазине AlcoStock упали по сравнению с предыдущими годами сильно. В 2015 году оборот упал на 30% и в прошлом году — на 40%".

На 2017 год Ээнсаар прогнозирует еще большее падение, чем в прошлом году. "Раньше основными клиентами были финны. Сегодня, конечно, ходят местные, но по сравнению с финнами они не компенсируют продажи", — сказал он.

По словам руководителя содержащего магазины SuperAlko и CityAlko предприятия Aldar Eesti OÜ Рихо Маурера, повышение акциза уменьшило продажи эстонских магазинов. "Во втором полугодии этого года количество посетивших Эстонию финских туристов уменьшилось на 20%, на следующий год можно прогнозировать рост этого показателя. Эти туристы, которые хотят в поездке купить с собой алкоголь, направляются совершать покупки, скорее, в Латвию", — отметил Маурер. По его словам, наступление праздников раньше означало для алкогольных магазинов рост продаж на 30-40%, но в последние годы этого больше нет. "Продажи наших латвийских алкогольных магазинов во время праздников удваиваются по сравнению с обычными месяцами. Поведение эстоноземельцев и финских туристов здесь схожее".