27.11.2018, 17:41

Владелец Alibaba Group вступил в компартию Китая

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Интерфакс
EST
SINGLES-DAY/ALIBABA
SINGLES-DAY/ALIBABAFoto: ALY SONG, REUTERS

Один из двадцати богатейших людей в мире и самый богатый человек Китая, основатель Alibaba Group Джек Ма вступил в коммунистическую партию страны.

Когда это произошло, не уточняется. Ма упомянут как член партии в списке ста человек, которые "способствовали политике реформ и открытости" в Китае. Как отмечает CNBC, это может быть связано с позицией Пекина, который хочет привести бизнес в стране в соответствие с официальными партийными ценностями, передает "Интерфакс".

Сам Ма отказался отказался от комментариев по этому поводу. В то же время, в Alibaba Group отметили, что политическая принадлежность руководства никак не повлияет на процесс принятия деловых решений.

Согласно данным Forbes, состояние Ма оценивается в 35,8 млрд долларов.

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