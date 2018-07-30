30.07.2018, 20:00

Владельцы Taxify зарегистрировали свои фирмы в Латвии


rus.delfi.ee
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Taxify asutajad Martin ja Markus Villig
Taxify asutajad Markus ja Martin VilligFoto: Raul Mee, Raul Mee/Mollusk Media

Основатели Taxify Мартин Виллиг, Маркус Виллиг и Оливер Лейсалу осенью прошлого года решили зарегистрировать свои фирмы, через которые владеют Taxify, в Латвии, пишет Äripäev.

"Причина тут может быть только одна — налоги”, — сказал адвокат бюро TRINITI Сийм Марипуу.

Сами бизнесмены от комментариев отказываются.

Издание отмечает, что во время перерегистрации в Латвии действовала более выгодная система выплаты алиментов.

В Латвии были зарегистрированы фирмы Mordor Management (владелец Маркус Виллиг), которая имеет 23,66% в Taxify; Zero Technologies (владелец Мартин Виллиг), которая имеет 8,39% в Taxify и Grest Technologies (владелец Оливер Лейсалу), которая имеет 11,60% в Taxify.

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