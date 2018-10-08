08.10.2018, 21:01

Владельцы таллиннских ресторанов: финны исчезли. Если раньше они ехали за дешевой водкой, то теперь алкоголь слишком дорог

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rus.delfi.ee
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Seigad Soomest
Soome turistidFoto: Eero Vabamägi

Рост акцизов в Эстонии привел к резкому уменьшению количества финских туристов в ресторанах Таллинна, пишет Iltalehti.

По словам владельца стейк-хауса Liivi Рауля Рентера, количество клиентов из Финляндии с момента поднятия акцизов в прошлом году уменьшилось на 40-50%. ”Государственные мужи и мэрия Таллинна не понимают, насколько важны финны для столичных ресторанов в частности и туризма в целом”, — сказал он изданию.

Если ранее финны составляли половину клиентов заведения, то сейчас их намного меньше.

Руководитель проекта сети кафе Kehrwieder Карл-Эрик Педеманн сказал, что латыши всяческими способами пытаются привлечь финских туристов: ”В Таллиннском порту можно увидеть автобусы, которые везут финнов прямиком в Латвию. Северные соседи знают, что в Латвии алкоголь дешевле”.

По словам владельца Cubanita Чарли Рона, алкоголь для финнов всегда являлся магнитом. ”На самом деле Таллинн может предложить намного больше, чем просто алкоголь. Но, к сожалению, именно водка была символом дешевых цен в Эстонии и тем продуктом, который финны привыкли тут покупать”, — отметил он.

По словам Рентера, рестораны даже пытались снижать цены на алкоголь, и это при возросших акцизах: ”До повышения акцизов поллитра пива в ресторане стоило 3,80 евро, а теперь продаем за 3, что привело к сильному падению марж”.

Он отмечает, что хотя количество круизных туристов может казаться большим, многие проводят в Таллинне лишь несколько часов и по сути ничего не покупают. ”Турист из Азии потребляет лишь малую долю тот, что расходуют финны. Все-таки здесь король — финский турист”.

Tallinn Hockey weekend
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