Владельцы старых iPhone смогут отключить режим замедленной работы

Глава компании Apple Тим Кук пообещал, что в скором времени владельцы старых iPhone получат возможность отключить систему, которая замедляет работу смартфонов для предотвращения внезапных отключений устройств. Об этом Кук сообщил в интервью телеканалу ABC.

"Мы предупредим пользователей о том, что немного замедляем работу для предотвращения внезапных перезагрузок. Если вам не понравится этот вариант, вы сможете отключить замедление, но мы не рекомендуем делать это, поскольку полагаем, что iPhone важны для своих владельцев, и невозможно предугадать, когда произойдет что-то срочное", — приводит слова TechCrunch.

Кук также извинился перед пользователями и уточнил, что обновление iOS, позволяющее отключить систему замедления работы, как и всегда, сперва станет доступно разработчикам (это произойдет в феврале), а затем и всем владельцам iPhone.

Напомним, в конце декабря Apple официально признала, что замедляла работу старых смартфонов iPhone путем понижения частоты их процессоров. В корпорации заявили, что данная мера была обоснована техническими особенностями устройств. В заявлении Apple говорилось, что литий-ионные батареи iPhone со временем теряют емкость, а также быстро разряжаются на холоде, в результате чего смартфон со старым аккумулятором может внезапно отключиться. Поэтому в прошлом году Apple выпустила ПО, понижающее частоту процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE, чтобы предотвратить непроизвольные отключения и продлить время работы смартфонов. В компании также утверждали, что при повседневном использовании iPhone ухудшение производительности устройства останется незамеченным для большинства пользователей. Через несколько дней Apple объявила о снижении стоимости негарантийной замены батареи смартфонов с 79 до 29 долларов США.

Почти сразу после признания Apple против компании из Купертино начали подавать пользователи в США, а на прошлой неделе прокуратура Парижа начала расследование в отношении американской корпорации по статье "Обман". Основанием для этого стала жалоба общественной организации "Стоп программе устаревания", которая обвинила Apple в предумышленном снижении производительности старых смартфонов для ускорения их замены новыми.

На этой неделе первые иски против российской "дочки" Apple были поданы в Тверской суд Москвы. Так, один из истцов потребовал от компании бесплатно заменить батарею в смартфоне и выплатить компенсацию в размере 777 777 рублей (11,2 тыс. евро).