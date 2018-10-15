Владельцы, откликнитесь! На банковском счете государства лежат более 100 000 евро бесхозных денег

На прошлой неделе в программе "Pealtnägija" на ETV шла речь о ставшими жертвами мошенником фермерах, которые не знали, что могут получить обратно часть денег, которую у них выманили мошенники. В итоге обманутые фермеры смогли получить обратно 78 000 евро.

В программе также выяснилось, что пострадавшие не получат свои деньги автоматически и пропорционально — им необходимо самим пойти к судебному исполнителю и обратиться за помощью. При распределении денег действует принцип "кто успел, тот и съел".

Естественно, ставшие жертвой мошенников фермеры не единственные в Эстонии, кто не знал и до сих пор не знает о возможности получить обратно свои деньги. Поэтому Eesti Päevaleht выяснил, какая сумма сейчас стоит на банковском счете Государства в подвешенном состоянии, то есть в ожидании владельцев.

Как сообщил Государственный центр поддерживающих услуг, по состоянию на 12 октября на государственном банковском счете насчитывалось всего 113 247 евро, ожидающих своих законных владельцев. В отношении этих денег не было инициировано производство по требованию или же отсутствуют корректные банковские данные, чтобы сделать выплаты. Эта сумма также содержит деньги, выплата которых еще продолжается.