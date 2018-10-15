15.10.2018, 14:00

Владельцы, откликнитесь! На банковском счете государства лежат более 100 000 евро бесхозных денег

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Отти Эйландт
Отти Эйландт
 
EST 8
Rahatähed, vaesus, rikkus
Foto on illustreeriv.Foto: Tiit Blaat

Откуда на счете государства более 100 000 евро, который ждут своих законных владельцев? Оказывается, многие люди не знали о том, что могут получить обратно свои деньги, не смогли этого сделать или же государство не знает их банковских счетов, пишет Eesti Päevaleht.

На прошлой неделе в программе "Pealtnägija" на ETV шла речь о ставшими жертвами мошенником фермерах, которые не знали, что могут получить обратно часть денег, которую у них выманили мошенники. В итоге обманутые фермеры смогли получить обратно 78 000 евро.

В программе также выяснилось, что пострадавшие не получат свои деньги автоматически и пропорционально — им необходимо самим пойти к судебному исполнителю и обратиться за помощью. При распределении денег действует принцип "кто успел, тот и съел".

Естественно, ставшие жертвой мошенников фермеры не единственные в Эстонии, кто не знал и до сих пор не знает о возможности получить обратно свои деньги. Поэтому Eesti Päevaleht выяснил, какая сумма сейчас стоит на банковском счете Государства в подвешенном состоянии, то есть в ожидании владельцев.

Как сообщил Государственный центр поддерживающих услуг, по состоянию на 12 октября на государственном банковском счете насчитывалось всего 113 247 евро, ожидающих своих законных владельцев. В отношении этих денег не было инициировано производство по требованию или же отсутствуют корректные банковские данные, чтобы сделать выплаты. Эта сумма также содержит деньги, выплата которых еще продолжается.

Что же станет с этой значительной суммой, если владельцы не представят ходатайства? Согласно закону, деньги после постановления суда хранятся 10 лет, что является сроком для подачи требования. Если владелец не даст о себе знать в течение 10 лет, то причитающаяся ему сумма поступает в государственные доходы.

Однако с начала 2017 года, когда управление данными суммами перешло к Государственному центру поддерживающих услуг, в доходы государства не перешел ни один цент невостребованных денег. Туда попали лишь те суммы, которые подлежали конфискации.

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