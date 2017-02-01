01.02.2017, 18:45

Владельцы Olerex отозвали прежнее правление


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OlerexFoto: Ilmar Saabas

На прошлой неделе владельцы топливной фирмы Olerex Андрес Линнас и Антти Моппель отозвали все правление фирмы. Таким образом, с 25 января в должность в качестве единственного члена правления вступил только Линнас.

Линнас заверил, что отозванные из парвления Кристин Каазик, Пирет Миллер и Алан Вахт по-прежнему работают в фирме, передают "Деловые Ведомости".

По его словам, изменение произошло в соответствии с обновившейся структурой управления и стратегией развития фирмы.

По оценке отозванного с места председателя правления Алана Вахта, неясно, какими станут отношения между Olerex и бывшими членами правления.

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