Владельцы Olerex отозвали прежнее правление

На прошлой неделе владельцы топливной фирмы Olerex Андрес Линнас и Антти Моппель отозвали все правление фирмы. Таким образом, с 25 января в должность в качестве единственного члена правления вступил только Линнас.

Линнас заверил, что отозванные из парвления Кристин Каазик, Пирет Миллер и Алан Вахт по-прежнему работают в фирме, передают "Деловые Ведомости". По его словам, изменение произошло в соответствии с обновившейся структурой управления и стратегией развития фирмы. По оценке отозванного с места председателя правления Алана Вахта, неясно, какими станут отношения между Olerex и бывшими членами правления. Читайте также: Share 0 LiveJournal