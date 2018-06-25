Владельцы Maxima покупают Bauhof

Фирма Ermitažas, входящая в крупнейший латвийский концерн Vilniaus prekyba, приобретает эстонскую сеть магазинов Bauhof.
По данным литовского издания Verslo Žinios, стоимость сделки может составить до 35 млн евро. Сделку должен одобрить Департамент конкуренции Эстонии.
В состав Vilniaus prekyba входит и Maxima. Владельцем концерна является богатейший бизнесмен Прибалтики Нериюс Нумавичюс.
По данным E-Krediidiinfo, учредителями Bauhof Group являются Индрек Прантс, Свен Мансберг и Армин Кыомяги, Inter-Invest AS.
Отчет за прошлый экономический год коммерческому регистру не предоставлен, а в позапрошлом году оборот предприятия составил 91,8 млн евро и прибыль 2,2 млн евро.