25.06.2018, 14:30

Владельцы Maxima покупают Bauhof

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rus.delfi.ee
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Haapsalu maantee ääres
Haapsalu maantee ääresFoto: Ilmar Saabas

Фирма Ermitažas, входящая в крупнейший литовский концерн Vilniaus prekyba, приобретает эстонскую сеть магазинов Bauhof.

По данным литовского издания Verslo Žinios, стоимость сделки может составить до 35 млн евро. Сделку должен одобрить Департамент конкуренции Эстонии.

В состав Vilniaus prekyba входит и Maxima. Владельцем концерна является богатейший бизнесмен Прибалтики Нериюс Нумавичюс.

По данным E-Krediidiinfo, учредителями Bauhof Group являются Индрек Прантс, Свен Мансберг и Армин Кыомяги, Inter-Invest AS.

Отчет за прошлый экономический год коммерческому регистру не предоставлен, а в позапрошлом году оборот предприятия составил 91,8 млн евро и прибыль 2,2 млн евро.

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