24.03.2017, 16:30

Владельцы Kaubamaja не знает, куда потратить 100 миллионов евро

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rus.delfi.ee
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Tallinna Kaubamaja
Tallinna KaubamajaFoto: Siim Lõvi

По информации имеющейся у издания Äripäev, у предприятия Tallinna Kaubamaja накопилось 100 миллионов нераспределенной прибыли.

На сегодняшний день среди инвесторов ходят спекулятивные слухи по поводу того, что Tallinna Kaubamaja может стать владельцем биржевой фирмы Baltika — таким образом предприятие могло бы с умом вложить нераспределенную прибыль.

Однако один из владельцев торгового концерна Юри Кяо эту информацию опровергает, пишут "Деловые Ведомости" со ссылкой на Äripäev.

По его словам, большая часть из нераспределенных средств предприятия все же находится в виде торгового имущества, т.е. вещей. В то же время Кяо надеется на расширение предприятия.

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