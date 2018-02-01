Владеете недвижимостью? Обязанным по земельному налогу будут высланы извещения

Налогово-таможенный департамент вышлет до 15 февраля всем налогообязанным землевладельцам по почте или электронной почте налоговые извещения, сообщает Раэпресс.

Извещение высылается лицу, которое по состоянию на 1 января является собственником недвижимости, застройщиком, пользовладельцем или пользователем земельного участка. Тем лицам, сумма земельного налога которых за все принадлежащие им в Таллинне участки не превышает 5 евро, земельный налог не начисляется и налоговое извещение не высылается. Обязанность по земельному налогу по желанию проверяется в электронном налоговом департаменте.

Собственникам земель с изменившейся в 2017 году стоимостью налогообложения (вследствие изменения площади или целевого назначения) с 5 февраля высылается акт об оценке налогообложения участка. Акт информативный, и указанная в нем сумма оплате не подлежит. Оплачивать надо налоговое извещение, составленное на основе этого акта. С актами можно ознакомиться также на портале Таллинна по адресу: https://taotlen.tallinn.ee. Там же можно отказаться от присылки акта на бумаге.

Информацию можно получить по телефону 640 4454 или запросить электронным письмом по адресу: linnavaraamet@tallinnlv.ee либо maamaks@tallinnlv.ee. Приемные часы по этим вопросам в отделе цены на землю Таллинского департамента городского имущества: понедельник — с 14 до 18 и четверг — с 9 до 12. Отдел находится по адресу: площадь Вабадузе, 10, 3-й этаж.