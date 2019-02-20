Вкусняшка или бяка? Посетители Prisma в Kristiine съели на открытии пекарни Fazer хлеб из 8400 насекомых

В пекарне, расположенной в магазине сети Prisma в торговом центре Kristiine, подавляющее большинство продаваемых хлебобулочных изделий готовится прямо на месте из местной муки руками профессиональных пекарей. В день открытия пекари Fazer демонстрировали всевозможные способы изготовления батонов хлеба и безграничные возможности пекарни, готовя для посетителей магазина Kristiine Prisma в том числе знаменитый хлеб из кузнечиков.

”Мы были очень рады видеть, что эстонские потребители интересуются тем, какова на вкус пища будущего. Как мы и предполагали, отзывы были полностью положительными. Продающиеся на финском рынке хлебобулочные изделия, в приготовлении которых используется мука, смолотая из кузнечиков, пока не поступит на прилавки магазинов в Эстонии, однако высокий интерес к такой продукции является подтверждением того, что эстонские потребители более чем открыты к новаторским вкусам”, — сказал директор по продажам Fazer Eesti Меэлис Тамм.

По его словам, посетители были невероятно рады свежим чиабаттам, багетам и другим предложенным хлебобулочным изделиям, и поделились множеством идей и рекомендаций, благодаря которым пекари Fazer смогут расширить ассортимент пекарни. ”Пекарня позволяет нам предлагать выпечку Fazer в самом свежем и качественном виде, и тем самым гибко реализовать то, что ждут от нас потребители”, — добавил Тамм.