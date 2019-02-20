20.02.2019, 19:20

Вкусняшка или бяка? Посетители Prisma в Kristiine съели на открытии пекарни Fazer хлеб из 8400 насекомых

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Вкусняшка или бяка? Посетители Prisma в Kristiine съели на открытии пекарни Fazer хлеб из 8400 насекомых
Raul Mee

Пекарня Fazer, в конце прошлой недели торжественно праздновавшая свое открытие в магазине сети Prisma в торговом центре Kristiine, удивила посетителей магазина знаменитым на весь мир хлебом из кузнечиков. По случаю открытия было испечено 120 буханок такого хлеба. В каждой буханке содержится мука, смолотая из 70 кузнечиков, так что посетители съели в общей сложности муки из 8400 кузнечиков.

В пекарне, расположенной в магазине сети Prisma в торговом центре Kristiine, подавляющее большинство продаваемых хлебобулочных изделий готовится прямо на месте из местной муки руками профессиональных пекарей. В день открытия пекари Fazer демонстрировали всевозможные способы изготовления батонов хлеба и безграничные возможности пекарни, готовя для посетителей магазина Kristiine Prisma в том числе знаменитый хлеб из кузнечиков.

”Мы были очень рады видеть, что эстонские потребители интересуются тем, какова на вкус пища будущего. Как мы и предполагали, отзывы были полностью положительными. Продающиеся на финском рынке хлебобулочные изделия, в приготовлении которых используется мука, смолотая из кузнечиков, пока не поступит на прилавки магазинов в Эстонии, однако высокий интерес к такой продукции является подтверждением того, что эстонские потребители более чем открыты к новаторским вкусам”, — сказал директор по продажам Fazer Eesti Меэлис Тамм.

По его словам, посетители были невероятно рады свежим чиабаттам, багетам и другим предложенным хлебобулочным изделиям, и поделились множеством идей и рекомендаций, благодаря которым пекари Fazer смогут расширить ассортимент пекарни. ”Пекарня позволяет нам предлагать выпечку Fazer в самом свежем и качественном виде, и тем самым гибко реализовать то, что ждут от нас потребители”, — добавил Тамм.

Уникальная для Эстонии концепция, когда в торговом центре работает настоящая пекарня, уже полюбилась финским потребителям. Северные соседи горячо любят пекарни Fazer, и желание приобрести в магазине свежую выпечку с пылу с жару только растет — сейчас в торговых центрах работают 64 пекарни, только за прошлый год было открыто 16 новых.

По словам исполнительного директора Prisma Юсси Нуммелина, предлагающая совершенно новый уровень качества пекарня является результатом реакции на отзывы клиентов, поскольку спрос на свежую и вкусную выпечку неуклонно растет. ”Prisma постоянно ищет возможности, как ещё больше учитывать пожелания клиентов в отношении ассортимента предлагаемой продукции. Пекарня Fazer является ценным новшеством, которые помогает нам придерживаться своего обещания — предлагать семьям лучший выбор из всех возможных”, —сказал Нуммелин.

Магазин сети Prisma в торговом центре Kristiine является первым, где начнет работать пекарня Fazer, действующая в рамках новой концепции. Здесь посетителям будет предлагаться свежий и качественный ассортимент — как тем, кто хотел бы перекусить на скорую руку, так и желающим растянуть удовольствие надолго. В сеть Prisma входит восемь магазинов в Таллинне, Тарту и Нарве. Расположенные в Таллинне магазины Prisma в Сикупилли, Ласнамяэ и Мустамяэ открыты круглосуточно. В 2019 году Prisma откроет первый супермаркет в старом городе.

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