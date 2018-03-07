"ВКонтакте" заявила об утечке сообщений 400 пользователей соцсети

"ВКонтакте" заявила об утечке данных пользователей социальной сети третьим лицам через небезопасные VPN-сервисы, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В ночь на среду специалисты компании провели анализ инцидента, в результате которого в открытом доступе оказались сообщения 400 пользователей соцсети.

"Речь идет об использовании небезопасных VPN-сервисов, которые передают данные третьим лицам — например, сторонним сервисам аналитики. Представители "ВКонтакте" подчеркнули, что клиенты сервиса веб-аналитики SimilarWeb получили данные лишь 400 пользователей социальной сети, которые могли передать ненадежным VPN-сервисам доступ к своим личным данным. В свою очередь, не все сервисы аналитики фильтруют передаваемую им информацию, таким образом, в том числе персональные данные, могут оказаться общедоступны", — указано в сообщении "ВКонтакте".

Директор по технологиям "ВКонтакте" Сергей Кубасов объяснил, что если разрешить ненадежным VPN-приложениям или прокси-сервисам доступ к трафику на устройстве, разработчики сервиса могут получить и передать третьим лицам персональные данные пользователей, включая историю посещений, личные сообщения, информацию об аккаунтах в разных сервисах, данные банковских карт.

"ВКонтакте" рекомендует не использовать VPN-сервисы от непроверенных разработчиков, а также использовать последнюю версию официального приложения "ВКонтакте" со встроенной защитой от перехвата https-трафика.