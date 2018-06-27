"Вконтакте" запустила платежную систему VK Pay

Социальная сеть "ВКонтакте" объявила о запуске собственной платежной системы VK Pay. Сервис работает в тестовом режиме, прием оплаты товаров и услуг могут подключать сообщества "ВКонтакте", говорится в пресс-релизе компании.

Сервис запускается в партнерстве с Газпромбанком. Комиссия за ввод, вывод и перевод средств в VK Pay отсутствует для покупателей и продавцов, расходы по уплате комиссий взял на себя Газпромбанк.

На этапе тестирования VK Pay пользователи могут делать покупки и оплачивать услуги в специальном разделе "ВКонтакте" и на сайтах партнеров VK Pay. Участникам тестирования уже доступны предложения от OneTwoTrip, DOC+, "Литрес", Delivery Club. Доступ к сервису постепенно появится у всей аудитории "ВКонтакте".

"Запуск платежной платформы VK Pay является важным этапом для окончательного формирования полномасштабной экосистемы электронной коммерции. Объединение коммуникационных и платежных функций сделает "ВКонтакте" крупнейшей площадкой для онлайн-торговли в России", — заявил управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов.