27.06.2018, 12:40

"Вконтакте" запустила платежную систему VK Pay


Интерфакс
EST
UKRAINE-CRISIS/SANCTIONS
фото иллюстративноеFoto: VALENTYN OGIRENKO, REUTERS

Социальная сеть "ВКонтакте" объявила о запуске собственной платежной системы VK Pay. Сервис работает в тестовом режиме, прием оплаты товаров и услуг могут подключать сообщества "ВКонтакте", говорится в пресс-релизе компании.

Сервис запускается в партнерстве с Газпромбанком. Комиссия за ввод, вывод и перевод средств в VK Pay отсутствует для покупателей и продавцов, расходы по уплате комиссий взял на себя Газпромбанк.

На этапе тестирования VK Pay пользователи могут делать покупки и оплачивать услуги в специальном разделе "ВКонтакте" и на сайтах партнеров VK Pay. Участникам тестирования уже доступны предложения от OneTwoTrip, DOC+, "Литрес", Delivery Club. Доступ к сервису постепенно появится у всей аудитории "ВКонтакте".

"Запуск платежной платформы VK Pay является важным этапом для окончательного формирования полномасштабной экосистемы электронной коммерции. Объединение коммуникационных и платежных функций сделает "ВКонтакте" крупнейшей площадкой для онлайн-торговли в России", — заявил управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов.

"ВКонтакте" на 100% принадлежит интернет-холдингу Mail.ru Group. Выручка социальной сети в I квартале 2018 года выросла на 60,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,2 млрд рублей. Показатель EBITDA "ВКонтакте" увеличилась на 35,5% до 2,5 млрд рублей. Рентабельность соцсети по EBITDA сократилась до 59% с 69,8% годом ранее.

В начале июня "Мегафон" закрыл сделку по созданию совместного предприятия со структурами Газпромбанка, ГК "Ростех" и USM Holdings на базе Mail.ru Group. Новая структура — "МФ Технологии" — займется развитием цифровых услуг и реализацией проектов в сфере цифровой экономики. Бизнес оценен в $450 млн.

По условиям сделки "Мегафон" внес в СП пакет Mail.ru Group (11 500 100 акций класса А, составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов). У оператора останется 21,9 млн обыкновенных акций или 10% экономической доли Mail.Ru Group. Компания Lefbord Investments Limited (100-процентная "дочка" "Мегафона") получила 45% в "МФ Технологии", Газпромбанк — 35%, USM — 9%, а "Ростех" — 11%.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Борьба не на жизнь, а на смерть: Вируская тюрьма пытается сломить криминального авторитета Ассара Паулуса

27.06.2018
Вируская тюрьма пытается любой ценой сломить авторитет Ассара Паулуса, пишет Eesti Ekspress. Кто победит — Паулус или вице-канцлер отдела тюрем Министерства юстиции Прийт Кама?
Подробнее

Помощники волостного старейшины Йыхви Мартина Репинского будут получать по 3000 евро

27.06.2018
Избранные накануне помощниками новоиспеченного волостного старейшины Йыхви Мартина Репинского Макс Каур, Виктория Цвентарная и Елена Безводицкая будут зарабатывать по 3000 евро в месяц, передает rus.err.ee.
Подробнее


Невероятно: семь магазинов на латвийской границе продают половину того объема пива, который приходится на 1500 магазинов Эстонии

27.06.2018
Производители алкоголя не отмечают в этом году больших изменений в объемах продаж, но существенно выросла доля покупаемого в Латвии товара, пишет Eesti Päevaleht. Кажется, что продавать алкоголь в Эстонии вообще не имеет смысла.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBR/02
119,- €
101,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107252002
156,60 €
93,96 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Seoul
69,- €
27,60 €

До сих пор входите в интернет-банк с картой паролей? Срочно ищите альтернативу!

27.06.2018
Полностью использование карточек с паролями кончится в феврале будущего года. Первые же ограничения вступят в силу уже через пару недель. В Swedbank, например, в данный момент — 190 000 пользователей карточек паролей. Им следует найти альтернативу: мобильный ИД, Смарт-Ид, ПИН-калькулятор или ИД-карта.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Подозреваемый во взяточничестве Яанус Винк вышел на свободу

27.06.2018
Таллиннский окружной суд освободил из-под стражи подозреваемого в получении крупной взятки бывшего заместителя подразделения ремонта автобусов муниципальной фирмы Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Яануса Винка.
Подробнее


Сказ читателя Delfi о том, как 12 депутатов зарплату Репинскому утверждали

27.06.2018
Вчера депутат Рийгикогу Мартин Репинский был избран волостным старейшиной Йыхви. На собрании также была назначена зарплата Репинскому. Как писал Delfi, 12 депутатов проголосовали за сумму в размере 3600 евро брутто в месяц. В комментариях под этой статьей читатель Delfi написал свое видение ситуации, как проходило голосование.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Латвии решено объявить стихийное бедствие государственного масштаба

27.06.2018
Совет по управлению кризисами во вторник постановил, что чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за засухи объявляться не будет, а будет объявлено стихийное бедствие государственного масштаба.
Подробнее