”ВКонтакте” выпустила самое масштабное за несколько лет обновление

Социальная сеть ”ВКонтакте” объявила о масштабном редизайне приложений для мобильных устройств. Об этом представители соцсети рассказали в ходе конференции VK Media Day, передает Lenta.ru.

По их словам, это крупнейшее обновление за последние три года для клиента на iOS, и чуть меньше — на Android. В новой версии исчезло боковое меню, а основные разделы переместились в нижнюю часть экрана.

Главное обновление приложений — появление раздела ”Рекомендации”, который будет работать на основе алгоритма ”Прометей”. Он изучает поведенческие характеристики пользователя и на основе анализа подбирает статьи, фотографии, видео и прямые трансляции.

Каждую единицу контента юзер увидит в режиме предпросмотра в виде ”карточки”. Предпочтение будет отдаваться эксклюзивному контенту, который производят сами юзеры и сообщества.

Обновления будут доступны всем пользователям в течение суток.

Кроме того, до конца года соцсеть запустит платформу для издателей с возможностью форматирования текста и добавления мультимедийного контента.