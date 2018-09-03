03.09.2018, 19:30

"ВКонтакте" вернула пользователям право "удалять всю информацию" о себе

дополнено в 20:45
bbcrussian.com
EST 2
3032938
3032938Foto: Natalia Seliverstova, Sputnik

Соцсеть "ВКонтакте" второй раз за сутки обновила раздел "Правила" на русском языке. Утром 3 сентября из правил исчез пункт, согласно которому пользователи могут "удалить всю информацию" о себе вместе со страницей.

После публикации Би-би-си соцсеть вернула правила прежней редакции, где этот пункт содержится.

Обновленная версия правил "ВКонтакте" провисела всего несколько часов. Изменения касались раздела № 5, который посвящен регистрации на сайте. Из него изначально убрали такую фразу:

"Пользователь приобретает полный доступ к использованию функционала Сайта (его данных и команд), за исключением неактивированных данных и команд, при условии заполнения персональной страницы более чем на тридцать процентов".

Еще одну фразу удалили из раздела № 8, посвященного ответственности за использование соцсети:

"Удаление персональной страницы Пользователя означает автоматическое удаление всей информации, размещенной на ней, а также всей информации Пользователя, введенной при регистрации на Сайте".

Ни одно из изменений не отразилось на англоязычной версии правил. В настоящий момент обе фразы вернулись на свое прежнее место.

В самой соцсети Би-би-си тогда сообщили, что изменения носят технический характер. "Никаких существенных изменений для пользователей не произошло", — отметили в пресс-службе.Представители компании сослались на правила защиты информации о пользователях, в которых говорится о возможности удалить персональные данные на странице (пункт 5.1.5).

Позже пресс-служба "ВКонтакте" сообщила, что возвращает прежнюю версию правил после публикации Би-би-си.

Реформа после уголовных дел

Изменения произошли через несколько дней после запуска реформы приватности в соцсети, которая позволила полностью закрывать свой профиль от незнакомцев.

Изменение настроек было анонсировано после критики в адрес "ВКонтакте" из-за большого количества дел об экстремизме, возбужденных на основе публикаций в соцсети. Сообщалось и о случаях, когда внимание следователей привлекали посты с уже удаленных страниц.

Одним из самых резонансных стало дело жительницы Барнаула Марии Мотузной. Следователи посчитали, что в 2016 году она загружала экстремистские мемы на свою страницу "ВКонтакте". При этом к началу расследования Мотузная уже удалила эту страницу.

"По идее, обновляя свои правила, платформа должна уведомлять об этом пользователей хотя бы через личные сообщения. Хотя у "ВКонтакте" есть пункт 2.4 о том, что изменения могут происходить в любой момент без уведомлений", — говорит партнер "Центра цифровых прав", юрист проекта "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян.

По его словам, удаление страницы никогда не снижало риски уголовного преследования пользователя.

"После обновлений во "ВКонтакте" различным "кибердружинникам" и "околоструктурным" товарищам стало намного сложнее искать сомнительный контент и докладывать об этом для возбуждения от уголовных дел. Но соцсеть все равно выдаст информацию пользователей по запросу из органов", — добавляет эксперт.

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